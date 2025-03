Introdus în minutul 85 în locul lui Jefte, Ianis Hagi a evoluat pentru Rangers în cele două reprize de prelungiri, iar apoi s-a numărat printre cei desemnați să execute loviturile de departajare.



Rangers s-a impus cu 3-2 la loviturile de departajare, după 3-1 în tur și 0-2 în retur. Ianis Hagi a fost singurul care aratat, după ce a trimis în partea dreaptă, jos, iar portarul lui Fenerbahce a reușit să ghincească colțul.



Gică Hagi, după ce Ianis a ratat un penalty



Gică Hagi, tatăl său și antrenorul de la Farul Constanța, a fost întrebat despre ratarea fiului său la conferința de presă premergătoare meciului cu Poli Iași, iar reacția sa a fost una echilibrată.



„Nu am putut să văd meciul, dar am ascultat comentariul. A intrat bine, am auzit numele lui de foarte multe ori, a atins de multe ori mingea, 16 din 16 la pase. Când joci împotriva lui Mourinho, am și zis înainte, este greu să se marcheze în acele momente.



Păcat că a ratat acel penalty, dar toți am mai ratat la rândul nostru. Important este că echipa a reacționat și s-a calificat. Am vorbit cu el, toată lumea e fericită și Rangers arată încă o dată e un club european foarte mare. Toată lumea e fericită, și noi, românii, pentru că avem un jucător care a rămas în Europa”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.



în acest sezon, Ianis Hagi a bifat 25 de partide pentru cei de la Rangers, în toate competițiile, reușind să marcheze de patru ori și să ofere alte șapte pase decisive.



Ianis Hagi, cotat acum la două milioane de euro



După un start de sezon complicat, în care a fost trimis la echipa secundă, Ianis Hagi a reușit să se redreseze, iar acum este din nou unul dintre titularii obișnuiți ai lui Rangers.



Cu aproximativ trei luni înainte de expirarea contractului cu Rangers, cota lui Ianis Hagi a crescut. Site-ul de specialitate Transfermarkt îl cotează acum pe internaționalul român la două milioane de euro, o creștere de 500.000 de euro față de precedenta estimare, din decembrie 2024.