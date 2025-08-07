- Returul este programat peste o săptămână, exclusiv pe VOYO.
Mihai Stoica a cedat nervos la FCSB - Drita
Mihai Stoica a avut o criză de nervi la partida dintre FCSB și Drita.
FCSB – Drita se joacă în prima manșă din turul trei preliminar Europa League. Meciul este transmis LIVE pe VOYO și PRO TV.
Mihai Stoica a avut o criză de nervi la partida dintre FCSB și Drita.
În minutul 50, Arb Manaj a dublat avantajul formației din Kosovo, iar golul său a fost analizat la VAR pentru un posibil henț.
În cele din urmă, golul celor de la Drita a fost validat, iar verdictul venit din camera VAR l-a scos din minți pe oficialul campioanei României. Aflat la lojă, Mihai Stoica a început să lovească repetat într-o ușă de sticlă.
La scurt timp după acest moment, roș-albaștrii au dat semne de viață. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 64, iar Daniel Graovac a reușit să marcheze golul egalizării.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News