Mihai Stoica a avut o criză de nervi la partida dintre FCSB și Drita.

Festival în Bănie după ce Craiova a învins-o pe Spartak Trnava! Reacția lui Mihai Rotaru

Cum a evitat publicul o criză majoră și cine a ieșit pe minus cu Drita. 7 concluzii după seara în care FCSB a "înviat"

În minutul 50, Arb Manaj a dublat avantajul formației din Kosovo, iar golul său a fost analizat la VAR pentru un posibil henț.

În cele din urmă, golul celor de la Drita a fost validat, iar verdictul venit din camera VAR l-a scos din minți pe oficialul campioanei României. Aflat la lojă, Mihai Stoica a început să lovească repetat într-o ușă de sticlă.

La scurt timp după acest moment, roș-albaștrii au dat semne de viață. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 64, iar Daniel Graovac a reușit să marcheze golul egalizării.

