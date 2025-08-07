Partida dintre FCSB și Drita va fi în direct la Pro TV și pe VOYO și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ciprian Marica: ”Explicația e că ori au dozat efortul greșit în pregătire, ori prea mult, ori prea puțin!”

Ciprian Marica susține că FCSB este ”obligată” să câștige partida cu Drita, având în vedere că se bucură de toate avantajele posibile înaintea meciului și joacă în fața propriilor suporteri. Fostul internațional spune că echipa patronată de Gigi Becali s-ar putea descătușa dacă va obține victoria.

Marica susține că, cel mai probabil” problemele de la FCSB au fost cauzate de o pregătire de vară deficitară, iar roș-albaștrii nu au reușit să ajungă într-o formă optimă înainte de startul sezonului.

”E o situație dificilă la FCSB și o oportunitate mai bună decât în această seară, jucând acasă, cu publicul în spate... Durează până când câștigi și vine starea aia pozitivă, îți redă încrederea, durează, nu e ca și cum îți revii de la sine. Vine câștigând meciuri. Este oportunitate. Chiar dacă FCSB este în criză, cred că are prima șansă asta datorită lotului și datorită faptului că joacă acasă în fața suporterilor.

Nu au putut fizic, nu e vorba că nu și-au dorit. Tu vrei, dar dacă adversarul are o viteză în plus și trece pe lângă tine de maniera asta. Te domină o echipă din Macedonia, te domină Dinamo. Explicația e că ori au dozat efortul greșit în pregătire, ori prea mult, ori prea puțin. Cert e că la ora partidei nu au fost la 100% conectați la miza partidei. Nu au putut fizic. Atunci apar greșelile. Nu au putut să fie apți fizic. Când se pune ceața aia pe ochi, când ajungi la oboseală, începi să greșești pase, iei decizii greșite, iar ritmul jocului te depășește”, a spus Ciprian Marica la emisiunea Fața la Joc.

