Elvețienii au deschis scorul prin Vargas în duelul de pe teren propriu, disputat pe St. Jakob-Park din Basel, însă Kosovo a egalat în minutul 82, prin debutantul

Muhamet Hyseni (22 ani). Jucătorul legitimat la KF Llapi din Kosovo a reușit astfel să își răsplătească selecționerul pentru încrederea acordată, însă Primoz Gliha a acordat meritele altcuiva după meci.

După meciul cu Elveția, Gliha a vorbit și i-a acordat meritele pentru remiză jurnalistei Qeqa Krelani, care este cea mai cunoscută jurnalistă sportivă din Kosovo. Aceasta a criticat jucătorii stranieri din lotul naționalei și a militat pentru convocarea fotbaliștilor din campionatul intern, iar selecționerul nu a ezitat să spună acest lucru.

„Meciul acesta a fost câștigat de jurnalista Qeqa Krelani pentru că ea, cu jurnalismul său, a pus presiune zilnic pe noi: 'Convocați jucătorii din campionat, convocați jucătorii din campionat'.

L-a sugerat pe Muhamet Hyseni și ne-a spus în continuu că dacă îl folosim, el va marca: 'Antrenorule, trimite-l pe Hyseni în teren pentru că va marca și Kosovo va câștiga un jucător incredibil'. Rezultatul? Muhamet a înscris la debutul său împotriva Elveției.

Qeqa Krelani este mama fotbalului kosovar”, a spus selecționerul Gliha la finalul meciului.

