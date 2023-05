AS Roma a trecut în avantaj în finala disputată pe Puskas Arena din Budapesta, în fața a peste 60.000 de fani, datorită golului marcat de Pablo Dybala în prima repriză din centrarea lui Mancini. Același Mancini însă a trimis balonul în propria poartă în a doua repriză, forțat fiind de centrarea bună a lui Jesus Navas.

Meciul s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde Bono a reușit să îl blocheze perfect pe jucătorii lui Jose Mourinho, iar tehnicianul portughez a suferit prima înfrângere într-o finală disputată. Antrenorul câștigase până acum toate cele cinci finale europene pe care le-a jucat, iar echipa pregătită de el nu mai încasase un gol într-o finală din 2003.

'The Special One' a fost vizibil supărat după prima finală pierdută, iar după ce a primit medalia, s-a asigurat că locul doi nu stă prea mult timp în posesia sa. Jose Mourinho a fost filmat dându-și jos medalia imediat după ce a coborât de pe podium, având o privire posomorâtă.

Tehnicianul ulterior s-a dus și s-a „lepădat” complet de medalia cu locul secund, aruncând-o spre un fan din tribună care i-a cerut-o.

???????? José Mourinho threw his runners-up medal into the crowd. pic.twitter.com/OHGt21BjGJ