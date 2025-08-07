Returul este programat peste o săptămână, la Prishtina, și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

Reacția kosovarilor după FCSB - Drita 3-2

Kosovarii de la Telegrafi au reacționat după rezultatul înregistrat pe Arena Națională. Jurnaliștii de la Prishtina susțin că revenirea celor de la FCSB a fost cauzată de încrederea mult prea mare a celor de la Drita, care, într-un final, au subestimat-o pe campioana României.

Având în vedere că victoria roș-albaștrilor este una obținută la limită, kosovarii speră la un rezultat bun la Prishtina, care să o ducă pe Drita în play-off-ul Europa League.

”Echipa din Gjilan a început bine meciul și a deschis scorul în minutul 7, când Veton Tusha l-a învins pe portarul gazdelor cu un șut precis. Drita a continuat să creeze ocazii prin centrări din benzi, însă lipsa de concentrare în zona adversă a făcut ca acestea să nu fie concretizate. FCSB a avut prima ocazie serioasă în minutul 25, printr-un șut puternic al lui Adrian Șut, deviat de apărarea lui Drita.

La finalul primei reprize, o combinație frumoasă a jucătorilor de la Drita nu a fost finalizată cum ar fi trebuit, iar scorul a rămas 1-0. Partea a doua a început excelent pentru Drita, care și-a dublat avantajul în minutul 50, prin golul marcat de Arb Manaj, după o pasă precisă a lui Blerim Krasniqi.

Totuși, încrederea ridicată a echipei din Kosovo a fost rapid pedepsită de gazde. În minutul 64, Daniel Bîrligea a redus din diferență, la 2-1, în urma unui contraatac rapid. Doar opt minute mai târziu, Daniel Graovac a egalat cu o lovitură de cap puternică, punând capăt avantajului lui Drita. În minutul 90+3, FCSB a obținut un penalty, transformat de Daniel Bîrligea, stabilind scorul final: 3-2.

Totuși, acest rezultat în deplasare împotriva campioanei Superligii poate fi întors săptămâna viitoare, pe stadionul ’Fadil Vokrri’, acolo unde Drita va căuta o victorie istorică pentru a obține calificarea”, au scris cei de la Telegrafi.

VIDEO Rezumatul meciului FCSB – Drita 3-2

