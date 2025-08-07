Formația dirijată de Elias Charalambous primește vizita campioanei din Kosovo, Drita, în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Partida dintre FCSB și Drita va fi în direct la Pro TV și pe VOYO și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Kosovarii anunță ”mediul ostil” de la București înainte de FCSB - Drita + ce au remarcat despre campioana României



Înainte de meci, presa din Kosovo a sugerat că la București, pentru echipa Drita, va fi un ”mediu ostil”, având în vedere, cel mai probabil, incidentele de la partida reprezentativelor România - Kosovo din Nations League, când oaspeții au părăsit terenul pe final de meci în urma scandărilor cu tentă politică din partea suporterilor tricolorilor.



Kosovarii au sugerat că meciul va fi dificil, chiar dacă au semnalat că roș-albaștrii trec printr-o criză în momentul de față. FCSB are patru eșecuri pe linie și un moral scăzut înainte de jocul cu Drita de joi seară din preliminariile Europa League.



”Campioana fotbalului din Kosovo, Drita, este pregătită pentru un meci dificil și un mediu ostil joi, la București. Cu toate acestea, Drita a declarat că este gata să joace un meci mare împotriva campioanei României, FCSB.



Campioana României, FCSB, traversează o criză de rezultate, clubul din București pierzând ultimele patru meciuri.



Dacă Drita se califică în play-off-ul Europa League, adică dacă o elimină pe campioana României, atunci va întâlni echipa tradițională din Scoția, Aberdeen.



În schimb, dacă va fi eliminată de FCSB, Drita va continua în play-off-ul Conference League, unde va înfrunta câștigătoarea dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia (Estonia)”, a scris koha.net.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Târnovanu, interiu pentru Pro TV înainte de FCSB - Drita

