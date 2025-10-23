LIVE TEXT Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!

Ionuț Andrei Radu &icirc;n Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00! Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portarul naționalei are un sezon foarte bun la echipa din La Liga.

Ionut Andrei Radu Celta Vigo Nice Europa League
Celta Vigo - Nice

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, goalkeeper-ul naționalei Ionuț Andrei Radu și Celta Vigo dau piept cu OGC Nice în etapa a treia din Europa League.

Până acum, Celta a pierdut cu 1-2 la VfB Stuttgart și a câștigat cu 3-1 acasă meciul cu PAOK Salonic, trupa antrenată de Răzvan Lucescu.

Radu a fost integralist în ambele partide ale ibericilor din Europa League.

Nota lui Ionuț Andrei Radu după prestația din thriller-ul Celta Vigo - Real Sociedad din La Liga

Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Andrei Radu ca de obicei titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga.

Celta a deschis scorul în minutul 20, prin Pablo Duran, din pasa lui Mingueza, dar în primul minut de prelungire al reprizei întâi gazdele s-au văzut rămase în zece jucători, după ce a fost eliminat Carl Sterfelt, pentru două galbene.

Oaspeţii au avut un gol anulat la Oyarzabal, în minutul 49, dar au reuşit să egaleze în minutul 89 prin Carlos Soler, jucător intrat pe teren cu douăzeci de minute mai devreme.

S-a terminat Celta Vigo – Real Sociedad 1-1, cu Ionuţ Andrei Radu integralist la gazde și notat de Sofascore cu 7.1, peste media 6.81 a echipei.

Cele două echipe sunt vecine în partea de jos a clasamentului: Celta este pe locul 17, cu 7 puncte, iar Real Sociedad se află pe 18, cu 6 puncte.

