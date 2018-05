Imagini CUTREMURATOARE! Payet, in LACRIMI la iesirea din teren. S-a accidentat si a fost pupat de Griezmann

Capitanul lui OM s-a prabusit pe teren si a cerut schimbare. In drum spre marginea terenului, francezul a inceput sa planga. Mai multi colegi au incercat sa-l consoleze, la fel ca prietenul din nationala, Griezmann. Super atacantul lui Atletico l-a imbratisat si sarutat pe obraz pe Payet, killerul Romaniei de la Euro. In locul sau, pe teren a intrat pustiul Maxime Lopez (20 de ani)



"Vom da totul pentru tine, capitane!" este promisiunea celor de la Marseille dupa accidentarea lui Payet

?? 33' We'll give all for you, Captain.

Get better soon @dimpayet17 ♥?#OMAtleti ?????? | 0?-1? | #UELFinal pic.twitter.com/r8hdnOANjJ