Gigi Becali avea o singură dilemă în privința echipei de start a lui FCSB la Salonic, însă ea a dispărut în ziua jocului. David Miculescu s-a recuperat după problemele medicale acuzate în ultima săptămână.

Gigi Becali anunță că David Miculescu va fi titular în PAOK - FCSB



Finanțatorul campioanei anunță că David Miculescu va juca la Salonic, astfel că renunță la ideea de a-l titulariza în premieră pe Andrei Gheorghiță la un duel european: "Va juca David! E clar!", a spus Gigi Becali.



Becali spune că nu are emoții înaintea unui nou duel cu PAOK Salonic, dar și că "orice vine e un bonus de acum înainte".



"Ce emoții să am? Acum e fotbal-distracție, mă uit relaxat la meci. Nu am niciun stres. O să fie ce o vrea Dumnezeu. I-am zis și lui MM: 'Ce emoții să am?'.



Am depășit așteptările, de acum înainte, orice vine e un bonus. Emoții au fost înainte de grupă, ca să nu ne facem de râs.



Acum ne-am calificat în primăvara europeană și suntem și pe primul loc în Liga 1, la egalitate cu CFR Cluj. Ce vrei mai mult? Și așa ne-a dat Dumnezeu prea mult. Am luat 15 milioane de euro, am adus echipe mari la București. Să fie ce o fi, nu mai contează", a mai spus Becali, pentru GSP.