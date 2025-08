Sport.ro: Ce ne poți spune despre Drita, campioana voastră din sezonul trecut?

Uran Krasniqi: E printre cele mai stabile echipe din campionatul intern. Drita și Ballkani sunt considerate forțele fotbalului nostru, la nivel de cluburi. Drita provine din orașul Gjilan și are o susținere foarte puternică aici. Iar derby-ul local, Drita – Gjilan, se joacă într-o atmosferă incendiară.

Ce așteptări sunt în Kosovo de la această dublă, FCSB – Drita?

Foarte mari! Mai ales după ce campioana voastră a fost eliminată de Shkendija, o echipă cam de același nivel cu Drita. Dacă Shkendija a scos FCSB, atunci și Drita e mai mult decât capabilă să facă același lucru.

Ce se știe despre FCSB, în linii mari, în Kosovo?

Aici, noi știm că FCSB e Steaua. Un club cu un trecut glorios pe vremea comunismului. Știm, de asemenea, că Steaua, sau FCSB cum spuneți voi acum, a fost printre echipele estice care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Pe de altă parte, din ce am observat, de când se numește FCSB, echipa nu prea a mai avut rezultate internaționale notabile. Când am urmărit meciurile cu Shkendija, am observat că în lotul FCSB-ului sunt câțiva jucători pe care îi cunosc de la naționala României. Iar asta demonstrează că FCSB are un lot de calitate.

Primul meci, cel din această seară, va fi pe Arena Națională. Ce o așteaptă pe FCSB, în returul din Kosovo?

Drita joacă foarte bine acasă. Îți spun atât: în acel sezon 2021-2022 al Conference League, în care Feyenoord a jucat finala, olandezii au dat de Drita, în turul doi preliminar. Și olandezii cu greu s-au calificat! A fost 0-0, în tur, la Priștina și, în retur, Feyenoord a câștigat la limită, cu 3-2. FCSB nu va avea o misiune tocmai ușoară, în această dublă.