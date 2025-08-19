Continuă parcursul european pentru gruparea roș-albastră după ce a eliminat-o pe echipa kosovară Drita în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Europa League cu 6-3 la general.



În play-off-ul pentru accederea în faza ligii a competiției, FCSB a picat cu Aberdeen. Prima manșă din Scoția va putea fi urmărită în direct pe VOYO joi seară, de la ora 21:45, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FCSB a pus la vânzare 700 de bilete pentru meciul cu Aberdeen din Scoția. Partida e în direct pe VOYO joi seară



FCSB a anunțat pe rețelele social media că suporterii campioanei se pot bucura de 700 de bilete destinate acestora la meciul cu Aberdeen de pe stadionul ”Pittodrie”. Prețul unui bilet este de 20 de lire, adică 117 lei.



”Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:



Casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 - 18:00



Pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa [email protected] până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens



Prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar



Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe Instagram.

