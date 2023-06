A venit nota de plată! Jose Mourinho, sancționat de UEFA după incidentele de la finala Europa League

Jose Mourinho l-a criticat în mai multe rânduri pe Anthony Taylor, „centralul” de la finala Europa League, iar UEFA a venit cu nota de plată pentru reacțiile usturătoare ale tehnicianului portughez.

Antrenorul a fost sancționat cu patru meciuri suspendare în cadrul competițiilor UEFA. Forul european începuse încă de la începutul lunii iunie să investigheze cazul lui Jose Mourinho.

„Organul UEFA de Control, Etică și Disciplină a luat următoara decizie: suspendarea antrenorului de la AS Roma, Jose Mourinho, pentru următoarele patru meciuri din cadrul competițiilor UEFA, pentru că a abordat un limbaj ofensiv la un oficial de meci”, se arată într-un comunicat oficial emis de UEFA, citat de publicația Tuttomercatoweb.

