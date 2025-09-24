Dacă săptămâna trecută a fost dedicată Champions League, acum pornește la drum a doua întrecere continentală organizată de UEFA, la nivel de cluburi.

Astăzi și mâine vor fi 18 partide în Europa League, în prima etapă din grupa extinsă de 36. Și ce meciuri! Desigur, Go Ahead Eagles – FCSB (mâine, ora 19.45) e confruntarea care ne interesează, în primul rând. Până atunci însă, diseară, sunt programate nouă partide, după cum urmează:

*PAOK Salonic – Maccabi Tel Aviv, ora 19.45

*Midtjylland – Sturm Graz, ora 19.45

*Betis Sevilla – Nottingham Forest, ora 22.00

*Braga – Feyenoord, ora 22.00

*Steaua Roșie Belgrad – Celtic, ora 22.00

*Dinamo Zagreb – Fenerbahce, ora 22.00

*Freiburg – Basel, ora 22.00

*Malmo – Ludogoreț, ora 22.00

*Nice – AS Roma, ora 22.00

Sport.ro va oferi aceste partide, în format LIVE TEXT, iar o atenție sporită va fi acordată meciului pe care îl va juca PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu.

