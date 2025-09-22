Jurnaliștii eleni au taxat imediat situația și au aruncat vina spre conducerea clubului, considerând că tehnicianul român a fost lăsat "gol" în ofensivă, într-un sezon cu obiective uriașe.



Avertismentul lui Lucescu, ignorat de șefi



Potrivit publicației sportdog.gr, situația complicată din atacul lui PAOK este rezultatul direct al ignorării cerințelor lui Răzvan Lucescu. Antrenorul român a insistat pe parcursul lunii septembrie pentru aducerea unui vârf experimentat, avertizând că sezonul este extrem de solicitant, cu meciuri continue, și că nu se poate baza doar pe nou-venitul Giakoumakis și pe rusul Chalov.



Meciul cu Panetolikos i-a dat dreptate. Atacantul grec Giakoumakis, care încă are probleme de adaptare, a irosit ocazii monumentale, amintind, după spusele grecilor, de "ratările lui Pieros de la AEK". Pe de altă parte, faptul că Lucescu l-a introdus pe Chalov abia în minutul 86, la scorul de 0-0, arată totul despre încrederea pe care o are în atacantul rus.



Presiunea este cu atât mai mare cu cât PAOK aniversează 100 de ani de la înființare, iar patronul, antrenorul și fanii au un singur obiectiv: câștigarea unui trofeu.



O ultimă șansă pentru a repara greșeala este perioada de transferuri pentru jucătorii liberi de contract, care se încheie pe 26 septembrie. Jurnaliștii greci notează că pe piață există câteva nume atractive, precum Paco Alcacer, Vincent Aboubakar, Emmanuel Dennis sau internaționalul român George Pușcaș.

