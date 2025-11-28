FCSB și-a luat în mare măsură adio de la calificarea în fazele eliminatorii din Europa League, după ce a rămas cu doar 3 puncte în primele 5 runde ale fazei principale. Steaua Roșie Belgrad s-a impus în inferioritate numerică în urma golului înscris de Bruno Duarte, în minutul 50.

MM Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat pe Marakana, la Steaua Roșie - FCSB



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a remarcat un singur aspect pozitiv al meciului de la Belgrad - atmosfera de pe "Marakana" și relația de amiciție dintre cele două galerii.



"Mărturisesc că este o premieră pe un stadion, într-o competiție europeană. Când suporterii noștri au scandat 'Serbia, Serbia', toți cei 27.000 de spectatori au început să aplaude, iar scenografia pregătită de ultraseria Stelei Roșii a fost deosebită. Probabil că ați văzut acel mesaj: 'Ortodox Brothers'. A fost ceva senzațional!

Dar după aia s-a năruit totul. Am avut senzația că numai asta nu o mai făcusem. Parcă trebuia să încununăm anul ăsta cu o înfrângere 11 contra 10...", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

