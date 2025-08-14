În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 3-2.

Ciprian Marica: ”Eu nu știu ce face Kiki ăsta la antrenamente de nu prinde echipa

Ciprian Marica s-a arătat revoltat de faptul că Gigi Becali se tot răzgândește în privința lui Vlad Chiricheș. Au fost multe momente în care patronul roș-albaștrilor declara că experimentatul fotbalist nu va mai juca la FCSB, însă, de fiecare dată, patronul s-a răzgândit, iar Chiricheș a apărut din nou în primul 11 al campioanei.

”Apropo de Chircheș. Când nu joacă Chiricheș, ne lipsește Chircheș. Când nu joacă Chiricheș, de ce joacă Chiricheș că ne încurcă. Nu mai înțelegi nimic”, a spus Marica la Studio Sport.

După ce a văzut formula de start a lui FCSB în meciul cu Drita, Marica a mărturisit că nu înțelege motivul pentru care Gigi Becali a ales să mizeze pe Alexandru Pantea în flancul stâng al apărării, în condițiile în care patronul roș-albaștrilor îl avea la dispoziție pe Kiki: ”Eu nu știu ce face Kiki ăsta la antrenamente de nu prinde echipa nicicum și trebuie să joace pe stânga cu fundaș de picior drept.

Nu știu ce face, de ce nu poate să joace acolo. Pentru mine e un inconvenient și un dezavantaj pentru echipa care joacă cu fundaș de picior drept fundaș stânga, pentru că e mult mai ușor de blocat, mult mai ușor de anticipat. Nu e ca și cum are două picioare, o mai schimbă, o mai ia și pe stângul, e doar pe dreptul. Nu știu, repet, ce o face Kiki, că la Farul a jucat excelent. Nu știu de ce nu prinde nicicum lotul”.

Nici așezarea lui Juri Cisotti în flancul stâng nu îl convinge pe Ciprian Marica: ”În rest, trag speranțe că e cea mai bună formație pe care o putea alinia FCSB. Cisotti nu mă convinge în bandă. Îmi place de el mult mai mult în centrul terenului, dar domnul Becali încearcă să îi bage pe toți, cam așa mi se pare. De multe ori, îi bagă să joace doar că sunt buni ei, nu neapărat că și funcționează ca echipă”.

