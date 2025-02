Roș-albaștrii pierduseră în tur cu 2-0 și nimeni nu le dădea nicio șansă de calificare în fața campioanei de atunci a Spaniei, care era și deținătoarea Cupei UEFA din 2004. La București, însă, echipa din România a jucat fantastic.

Pe un teren mocirlos, Andrei Cristea, adus pe 1.000.000 de dolari de la FCM Bacău, a deschis scorul în minutul 50 și l-a majorat în minutul 71, egalând astfel situația la „general”. Au urmat prelungiri, în care n-a mai marcat nimeni, iar apoi loviturile de departajare, la care Steaua a câștigat cu 4-3.



„De acolo a început ascensiunea noastră către Europa. Au urmat câțiva ani de jocuri foarte bune în cupele europene. Sezonul următor (n.r. - 2005-2006), ne-am calificat în semifinalele Cupei UEFA, apoi în grupele Champions League”, rememorează Sorin Paraschiv, mijlocașul care a fost titular în ambele manșe ale confruntării cu Valencia.



Zenga a fost singurul optimist



„Para” povestește: „Sincer, nu ne gândeam că ne vom califica. Dar, după meciul tur, 2-0 pentru ei, stăteam pe scaunul din față în autocar, în dreapta șoferului, iar Walter Zenga – în spatele meu. Eram destul de trist, însă Walter mi-a zis: „Para, știi ceva? O să vezi că ne calificăm!”. M-am uitat un pic mirat și am zis și eu un „Da” mai cu jumătate de gură. Iar la București am jucat toți extraordinar și chiar a venit calificarea prevăzută de Walter. Din păcate, am dat în turul următor de Villarreal, care era mai în formă atunci decât Valencia, și ne-au scos”.



Apropo de gerul din aceste zile din București și de temperatura de minus 7, minus 8 grade la care se va juca meciul cu PAOK, Paraschiv își aduce aminte că, pe vremea generației lui, vremea rea ținea uneori și până în aprilie: „Deși campionatul începea în martie atunci, mai prindeam câteva meciuri pe ger, pe zăpadă. Acum e altceva, stadion modern, încălzire, terenul o să fie perfect. Pe vremea noastră, condițiile nu erau la fel. În martie și, uneori, chiar în aprilie, jucam pe terenuri înghețate. Nu exista încălzire în gazon atunci. Era foarte dificil de jucat. Returul cu Valencia l-am disputat pe un teren foarte greu, în Ghencea. Plus acel meci cu Villarreal, când a nins de nu s-a putut juca”.



Steaua București – Valencia 2-0 (24 februarie 2005). În tur: 0-2.

A marcat: Andrei Cristea (minutele 50 și 71).

Au transformat loviturile de departajare: Rădoi, Lovin, Boștină și Dică / Aimar, Mista și Rufete.

Au ratat: D. Munteanu / Baraja și Di Vaio

Steaua: Hamutovski – Ogăraru, Rădoi, Ghionea, P. Marin – Paraschiv, D. Munteanu, Dică, Oprița (Lovin, 113), An. Cristea (E. Baciu, 94), Diniță (Boștină, 84). Antrenor: Walter Zenga

Valencia: Palop – Carboni, D. Navarro, Caneira, Moretti (Aimar, 103), Rufete, Albelda, Baraja, F. Aurelio, Xisco (Di Vaio, 78), Corradi (Mista, 78). Antrenor: Claudio Ranieri