Mutu, fotbalist cu peste 100 de goluri în Serie A, a realizat portretul lui FCSB într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport. Fostul căpitan al României a explicat cum ar putea fi surprinsă Bologna pe Arena Națională.

Adrian Mutu, înainte de FCSB - Bologna: "FCSB, o echipă care și-a redescoperit mândria. Alibec, Olaru și Șut, cei mai periculoși"

În ceea ce privește principalele pericole din tabăra lui FCSB, Mutu i-a nominalizat pe Denis Alibec, Darius Olaru și Adrian Șut.



"FCSB este o echipă care și-a redescoperit mândria. A reînceput să câștige trofee pe plan intern după câțiva ani dificili. Totuși, nu o consider invincibilă, mai ales contra Bolognei, care e o echipă organizată și practică un fotbal modern.



FCSB este o echipă ofensivă, care încearcă să dicteze ritmul jocului, însă nu mereu reușește să mențină aceeași intensitate timp de 90 de minute. Îi place să aibă posesia, dar uneori lasă prea multe spații. E o echipă periculoasă dacă este lăsată să joace între linii, însă dacă este pusă sub presiune și forțată să se apere, atunci apar probleme.



Echipa are un salt fizic și tactic evident în meciurile europene, dar dacă Bologna își face meciul ei, face un presing avansat, joacă în viteză și are posesia meciului, atunci FCSB va avea probleme.



Cel mai periculos jucător de la FCSB? Alibec, pe care îl cunosc bine. E un talent pur, genul de jucător care, dacă prinde o zi bună, te poate taxa imediat. E un jucător de clasă, are simțul golului, însă are nevoie de motivație. Rămâne de văzut dacă va fi inspirat. Dacă nu, are tendința de a dispărea din joc.



Mai este și Darius Olaru, căpitanul echipei - un jucător complet, inteligent, care aleargă mult și are o tehnică bună. E unul dintre cei mai consistenți jucători din România și poate face diferența inclusiv în Europa.



Un alt jucător care nu trebuie subestimat este Adrian Șut. Are viteză bună și șut de la distanță. Pericolul de la FCSB poate veni din zona mijlocașilor ofensivi. Dacă Bologna va pierde mingi pe construcție, atunci FCSB poate avea niște contraatacuri foarte bune", a spus Mutu.

