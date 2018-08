FCSB - HAJDUK, JOI LA PRO TV | Atac al lui Gigi Becali la FRF: "Nu este normal! Poate mergem la TAS!"

Patronul FCSB-ului a criticat decizia Comitetului Executiv al FRF legata de regula U21.

Gigi Becali critica decizia FRF de a modifica regula U21 din sezonul urmator - echipele vor fi nevoite sa introduca pe teren din primul minut minim 2 jucator sub 21 de ani! Minim unul dintre acestia trebuie sa ramana pe teren pe tot parcursul partidei!

Desi FCSB sta bine la acest capitol, Becali este nemultumit.

"Eu pot sa am 5 jucatori sub 21 de ani, daca il pun si pe Vlad. Dar asta nu inseamna ca e corect principial. Cine sa mai ia atitudine in afara de mine? Doar Craiova si CFR Cluj ar putea, dar ele sunt de partea conducerii.



Eu am nevoie de jucatori cu experienta, sa aducem bani din cupele europene. Am ajuns cei mai saraci din toate tarile. Si bulgarii sunt mai bogati decat noi, dau salarii de 600 de mii de euro. Noi in loc sa crestem, luam o hotarare care sa ne scada? Eu cand am intrat in fotbal nu am stiut de regula asta. Ma fortezi acum sa bag asta? Nu e normal, poate mergem la TAS" a spus Gigi Becali la Digi Sport.