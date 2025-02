Meciul tur se va disputa pe Toumba Stadium, joi, 13 februarie, de la ora 22:00. Manșa secundă, o săptămână mai târziu, 20 februarie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București.

Ciprian Marica: "FCSB are prima șansă contra lui PAOK"

Ciprian Marica crede că FCSB are prima șansă în duelul cu PAOK Salonic, având în vedere că formația bucureșteană a avut o evoluție solidă pe Toumba în octombrie și chiar a reușit să se impună contra echipei lui Răzvan Lucescu (1-0), după golul lui Daniel Bîrligea.



"Mi-a fost teamă de PAOK. Am mers acolo și toată lumea se aștepta să fim victime sigure. Totuși, FCSB a reușit să câștige, ba chiar de o manieră categorică prin jocul pe care l-a făcut.



Acum mă uit mult mai optimist și cred că FCSB are prima șansă. Atunci am reușit să câștigăm în deplasare. Acum, ținând cond că e dublă manșă, FCSB are prima șansă, părerea mea", a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV.

Florin Gardoș: "PAOK va avea dorință de revanșă contra lui FCSB"



Florin Gardoș spune că ar fi preferat ca FCSB să pice cu Royale Union Saint-Gilloise, cealaltă variantă de la tragerea la sorți. Fostul fundaș al bucureștenilor se teme de dorința de revanșă a celor de la PAOK.



"Ținând cont că erau două variante, nu pot să zic neapărat că preferam pe una sau pe cealaltă. Poate că un ușor dezavantaj ar fi că am jucat deja contra lui PAOK, am câștigat acolo, iar acum va fi dorința asta a lor de revanșa. În plus, traversează o formă mult mai bună decât în perioada aia.



Aș fi preferat belgienii. Strict vorbind de valoare, am văzut că Saint-Gilloise au un lot puțin mai slab valoric, dar în principiu pentru faptul că e Răzvan Lucescu, care știe bine campionatul românesc, e dorința de revanșă, iar PAOK e într-o formă mult mai bună decât era în toamnă.



E un mare avantaj că returul e la București. Sper să reușim în deplasare să facem un meci la fel de bun ca în faza principală", a spus Gardoș.

Interes mare în Grecia pentru FCSB - PAOK, returul din play-off-ul Europa League



La o zi după tragerea la sorți, presa din Grecia scrie deja despre interesul major care există printre fanii lui PAOK pentru duelul decisiv de la București contra lui FCSB.



"Conform regulamentului UEFA, fanii lui PAOK vor primi 5% din capacitatea stadionului, adică aproximativ 2.782 de bilete. Totuși, acest număr nu va fi suficient, având în vedere cererea uriașă și interesul care există pentru acest meci.



Sunt mulți studenți greci în București care se vor asigura că vor prinde un bilet pentru acest meci și cert e că PAOK va beneficia de sprijinul cald al fanilor într-un nou meci european important", scrie Metrosport.



Olympiacos, o altă echipă din Grecia pe care FCSB a înfruntat-o în acest sezon de Europa League (0-0), a avut parte de un sprijin masiv pe Arena Națională. Peste 3.000 de suporteri eleni s-au aflat pe cel mai mare stadion al țării, la finalul lunii noiembrie.