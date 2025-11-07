FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 joi seara, pe St. Jakob-Park, în etapa a patra din Europa League.

Xherdan Shaqiri (19 - din penalty și 73) şi Ibrahim Salah (88) au marcat pentru campioana Elveţiei, în timp ce golul bucureştenilor a fost semnat de Darius Olaru (57), cu o reușită de excepție.

Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după două hențuri făcute de jucătorii lui FCSB. Mai întâi, portarul Târnovanu a ieşit hazardat şi a făcut henţ în afara careului, fiind eliminat. Apoi, la lovitura liberă care a urmat, executată de Shaqiri, a făcut henţ și Ngezana, arbitrul a dictat penalty, iar același Shaqiri a deschis scorul.

Sofascore l-a notat cu 3.0 pe Ștefan Târnovanu, iar al doilea cel mai slab jucător al lui FCSB a fost Florin Tănase, care a primit 6.4.

MVP-ul campioanei nu a fost însă căpitanul și marcatorul Darius Olaru (7.8), ci fundașul central Daniel Graovac, notat de Sofascore cu 8.8.

Notă mai mare decât Graovac a primit doar Xherdan Shaqiri, 9.6 după două goluri și o pasă de gol.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

