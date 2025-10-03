„Nimeni nu se poate aştepta să pareze trei lovituri de la 11 metri într-o singură seară”, a declarat portarul turc în zona mixtă.



Berke Özer, după ce a apărat trei penalty-uri cu AS Roma



„La prima încercare, ştiam că o pot opri, dar celelalte două au fost cu adevărat ciudate, nu ştiu ce să spun. Înainte de meci, i-am promis logodnicei mele că nu voi primi niciun gol, nu mă aşteptam să se întâmple aşa”, a zâmbit el.



„La prima încercare, arbitrul a spus că Romain (Perraud) a intrat în careu înainte ca jucătorul de la Roma să tragă. La a doua, m-am avântat prea mult. A treia încercare a fost validată, dar dacă ar fi fost o a patra, aş fi putut să o opresc şi pe aceea”, a mai asigurat portarul turc.



Venit în această vară de la clubul turc Eyüpspor pentru a-l înlocui pe Lucas Chevalier, plecat la Paris Saint-Germain, Özer, în vârstă de 25 de ani, nu se consideră un specialist în acest domeniu, chiar dacă a mai apărat un penalti în tricoul echipei Lille împotriva formaţiei Lorient.



„Este prima dată în cariera mea când apăr trei penaltiuri într-un meci, trebuie să mulţumesc staff-ului şi antrenorilor. De îndată ce am ajuns la Lille, am simţit încrederea lor. Important este că am câştigat acest meci, nu că am apărat trei penaltiuri”, a concluzionat el.



