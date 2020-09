Campioana Romaniei a plecat un Suedia! CFR se dueleaza cu Djurgarden pentru un loc in playoff-ul Europa League: adversarii, fara victorie in ultimele 4 meciuri din campionat

CFR Cluj a plecat astazi in Suedia pentru duelul cu Djurgarden din turul 3 al Europa League.

CFR va evolua joi seara, de la ora 20:00, in deplasare cu Djurgarden. Daca va trece de suedezi in turul 3, echipa lui Dan Petrescu va da in playoff peste invingatoarea dintre KuPS Kuopio (Finalnda) si Suduva (Lituania), iar meciul va avea loc pe terenul CFR-ului.

Djurgarden a luat campionatul in sezonul trecut din Suedia, insa in aceasta editie ocupa doar pozitia a cincea in clasament. Adversara CFR-ului are 3 egaluri, o infrangere in ultimele 4 meciuri, iar in turul 2 din Europa League au trecut cu emotii de FC Europa (Gibraltar). Djurgarden s-a impus cu 2-1 pe teren propriu, insa FC Europa a ratat un penalty in prima repriza, iar golul victoriei marcat de suedezi a venit in superioritate numerica si din penalty.

CFR Cluj este pe locul 2 in Liga 1, cu 3 victorii (2-0 cu Astra, 1-0 cu Hermannstadt si 2-1 cu Clinceni) si un egal, scor 0-0 cu Sepsi. CFR Cluj a intrat in turul 3 din Europa League dupa ce a fost eliminata de Dinamo Zagreb in turul secund din Champions League.

Djurgarden - CFR Cluj este programat joi seara, de la 20:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.