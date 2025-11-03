În revenire de formă după ultimele victorii în Superligă și Cupa României, FCSB joacă joi în grupa unică din Europa League cu FC Basel.

Astăzi, patronul Gigi Becali a anunțat echipa de start a campioanei pentru meciul cu elvețienii.

Primul ”unsprezece” al lui FCSB cu Basel



”Cea mai bună echipă. Voiam cu doi închizători, dar dacă jucăm cu doi închizători o să fim un fel de țintă. Adică mingea numai la el și ne vor paradi. Până la urmă tot ne dau gol. Așa, o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să putem ține și noi de minge.

Și o să jucăm cu Tănase – Șut la mijlocul terenului, Olaru decar, în stânga Thiam, în dreapta David Miculescu și Bîrligea vârf. În apărare ce e mai bun. Avem Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Asta e echipa”, a lămurit situația Becali pentru Fanatik - așadar: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

FC Basel, remiză cu Young Boys Berna în ultimul meci



FC Basel, pe care FCSB o va înfrunta joi în Europa League, a remizat în deplasare cu Young Boys Berna, 0-0, duminică, în etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Elveţiei.

Campioana a dominat jocul, dar nu a tras niciun şut pe poartă (4-0 pentru Young Boys), în condiţiile în care gazdele au jucat a doua repriză în inferioritate numerică, după eliminarea bosniacului Armin Gigovic (48), scrie Agerpres.

În clasament, FC Thun ocupă primul loc, cu 28 puncte (12 jocuri), urmată de FC Basel, 22 p (12 j), St Gallen, 21 p (11 j), Young Boys, 19 (12), etc.

Young Boys a învins-o pe FCSB la Bucureşti cu 2-0, în etapa a doua din Europa League.

Joi, în etapa a patra, FCSB o va înfrunta pe FC Basel, pe St. Jakob-Park din Basel, de la ora 19:45 (ora României).

Campioana României are 3 puncte în clasamentul competiţiei (locul 28), obţinute în prima etapă 1-0 cu Go Ahead Eagles, în deplasare, iar FC Basel se află pe 24, tot cu 3 puncte.

