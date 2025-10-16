Va fi a treia etapă din Europa League. În primele două, FCSB a câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în deplasare, și a fost înfrântă de Young Boys Berna acasă, scor 0-2.



Înainte de confruntarea cu Bologna, FCSB se va duela cu ultima clasată din Superliga României, Metaloglobus București, sâmbătă seară, de la 20:30.



De cealaltă parte, Bologna, tot sâmbătă, dar după-amiază, o va înfrunta în deplasare, pe ”Unipol Domus” pe Cagliari, în etapa #7 din Serie A.



Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: ”Asta o să vă facă viața grea”



Înainta meciului de joia viitoare, Juan Miranda, fundașul stânga spaniol de la Bologna, cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, a ținut să puncteze faptul că italienii merg la București să cucerească toate cele trei puncte.



De altfel, fotbalistul care se află din 2024 pe ”Renato Dall'Ara” , a sugerat și că Bologna este o echipă extrem de unită, motiv pentru care fiecare adversar are ”viață grea” împotriva ei.



”Suntem abia în primele meciuri și acum trebuie să obținem puncte la București. Avem nevoie de trei puncte și vrem să mergem acolo și să facem un meci mare. Obiectivul este să ajungem cât mai departe. Apoi, dacă câștigăm cupa, cu atât mai bine. Suntem o echipă de top și vrem să facem o Europa League grozavă.



Suntem uniți, iar asta le face viața grea adversarilor. Apoi sunt suporterii, care ne susțin mereu și, în meciurile cele mai grele, fac diferența. Vestiarul este sănătos și unit, suntem un grup bun și cred că acesta e motivul pentru care am câștigat Coppa Italia. Mi-a amintit mult de perioada în care am câștigat la Betis. Și acolo eram o familie”, a spus Juan Miranda, potrivit TMW.

