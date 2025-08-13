Zekirija Ramadani a prefațat returul cu FCSB și a transmis că se așteaptă la un meci mult mai dificil la Priștina decât cel din București.

Zekirija Ramadani: ”Numărul 10 de la FCSB e cel mai bun!”

Antrenorul a transmis că echipa sa va face tot posibilul să o elimine pe FCSB din Europa League.

Cu toate acestea, Ramadani spune că nu are nicio miză faptul că Drita poate deveni a doua echipă albaneză care să o elimine pe FCSB dintr-o competiție europeană.

Când a venit vorba despre cel mai periculos jucător al lui FCSB, Ramadani l-a menționat din nou pe Florin Tănase, care, însă, nu va evolua după ce a fost eliminat cu Shkendija.

”Știm că acest meci cu FCSB va fi mai greu decât cel de săptămâna trecută, dar suntem pregătiți. Încercăm să punem mereu la punct detaliile, avem mult de muncă pentru a repara greșelile pe care le-am făcut.

Va fi un meci agresiv și sper să nu repetăm erorile din meciul trecut. Când zic agresiv, mă refer la tot ce înseamnă limitele sportivității. Cu tot respectul pentru adversari, vom încerca să nu ne arătăm respectul pentru ei pe teren.

Nu accept ideea că am pierdut, mai ales după ce am condus cu 2-0 la București. Am analizat și colectiv, și personal. Vom da totul ca să întoarcem rezultatul la Priștina. Mi-a luat ceva să trec peste acel rezultat din tur. Știm că suntem o formație puternică mental. Nu ne vom da bătuți. Indiferent de rezultat, vom împinge jocul și vom face încerca să ne calificăm.

Nu mă gândesc că putem fi al doilea club cu origini albaneze, care să eliminăm FCSB din Europa. Sper doar să mergem mai departe. Vom arăta pe teren ce putem.

Nu pot numi doar un jucător de la FCSB. L-am menționat săptămâna trecută pe numărul 10 (n.r. Florin Tănase), care este suspendat, care este cel mai bun. Am analizat echipa per total, au o echipă bine compartimentată, foarte periculoasă, așa că nu vreau să evidențiez pe cineva anume”, a spus Zekirija Ramadani la conferința de presă.

