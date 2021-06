EXCLUSIV | "Belgia inca nu m-a incantat, dar o vad capabila sa castige!" Analiza lui Victor Piturca dupa cele 3 meciuri

Fostul selectioner a oferit detaliile mai greu de observat pentru fanii la viteza normala a jocului.

Victor Piturca nu a apreciat foarte mult scaderea in joc a Ucrainei din partea secunda, insa e de parere ca porneste cu prima sansa la partida contra Austriei, pentru stabilirea ocupantei locului 2 din grupa C.

"Usoare semne de obosoala, si Yarmolenko, si Yaremchuk, dupa care au fost si schimbati. E important sa castigi meciul pe care il joci, nu sa te gandesti la meciul urmator. Ucraina, la meciul cu Austria poate juca si la egal, fiindca au goluri mai multe marcate. Ii ajuta golaverajul", a spus Victor Piturca la Pro TV.

Expertul PRO TV a criticat asezarea Macedoniei de la golul 2 al Ucrainei si a avut motive de lauda pentru constructia rapida a vecinilor nostrii care a culiminat cu reusita lui Yaremchuk.

"Uitati-va la mijlocasul macedonean care sta foarte departe. Cand constructia echipei adverse incepe din partea dreapta, fundasul din partea opusa trebuie sa stranga pentru ca liniile sa fie compacte. Iata ce fac jucatorii ucraineni. O faza foarte simpla, pasa, pleaca extraordinar atacantul, si cu o executie simpla, marcheaza", a analizat golul doi al ucrainenilor fostul selectioner.

Piturca a remarcat intensitatea foarte buna avute de nordici in prima repriza, insa aprecieaza ca oboseala si diferenta de valoare au facut pana la urma ca tabela sa se schimbe in partea secunda.

"Am vazut un fotbal total la danezi astazi, un pressing super sus, avansat, insa nu au putut sa mai fie lucizi si sa mentina ritmul. Ce sa faci? Au intrat De Bruyne, Witsel si Hazard. Cumulata cu oboseala danezilor, normal ca au profitat si si-au aratat valoarea. Au facut un mare, mare efort, si de asta s-a incasat golul 1", a spus tehnicianul.

Golul 2 marcat de De Bruyne la incatat pe fostul selectioner, care l-a evidentiat pe Lukaku, imperial in primele doua partide ale Belgiei de la Campionatul European.

"Uite de unde pleaca mingea. Alderweireld da o pasa de 40 de metri si uitati-va la fundasii danezi, care nu pot sa-l opreasca pe Lukaku. Oricum, gresesc si plasamentul. Incearca sa creeze o densitate, insa il lasa pe Lukaku sa iasa de acolo si nu ai voie sa faci asta. O faza ca la carte. Tielemans, combiatie cu fratii Hazard, iar sutul formidabil al lui Kevin De Bruyne in cotul scurt, insa, eu cred ca portarul nu trebuie sa primeasca gol in coltul scurt de la distanta aia. Belgienii inca nu m-au incantat, insa au sanse la castigarea turneului. Pana acum, totusi, Italia m-a impresionat, si o astept pe Franta sa o vad in urmatoarele partide", a spus expertul PRO TV.

Antrenorul a apreciat evolutia olandeziilor, insa a tinut sa-si exprime dezaprobarea fara de transferul celui mai important om de atac, Depay, la Barcelona.

"Depay a batut foarte bine penalty-ul. A avut si o ratare, dar asta e. Nu prea imi place ca l-a luat Barcelona, nu cred ca face fata acolo. Cum e si cazul lui Griezmann. Ei au nevoie de fotbalisti cu fantezie, alt tip fata de el. Mi-a placut Olanda foarte mult, ma astept la o figura frumoasa din partea lor. Au jucat bine astazi, cum trebuia", a comentat Victor Piturca evolutia atacantului.

"O faza caraceristica lor, adversarul este pasiv. Un-doi foarte bun, iar mingea ajunge la finalizare. Vedeti, nucleul de 4 jucatori, cauta spatiul liber, iar fundasii adversi nu au ce face. E o faza tipica lor, rapida, iar asta ma face sa am incredere ca vor face o figura frumoasa si la urmatoarele meciuri", a spus Victor Piturca.