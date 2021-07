UEFA, criticata dur in Ungaria! "Un for jalnic si las!" Ungurii, nemultumiti de sanctiunile primite dupa incidentele de la Euro

Ungurii, atac dur la UEFA.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a atacat dur UEFA, duce ce forul european a sancionat Ungaria.

"Comisia care ia o decizie ca aceasta face parte dintr-un for jalnic si las. Ar trebui sa le fie rusine de ei! E la fel ca in comunism: nu e nevoie de nicio dovada, e suficient sa existe rapoarte unanime", a scris Peter Szijarto, conform The Guardian.

UEFA a decis ca selectionata Ungariei sa dispute urmatoarele sale doua meciuri de pe teren propriu cu portile inchise, din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor acestei tari in timpul meciurilor din cadrul EURO 2020 disputate la Budapesta, a anuntat forul fotbalistic continental, citat de Reuters.

Incidentele s-au produs in timpul partidelor Ungariei din faza grupelor Campionatului European, impotriva echipelor Portugaliei, Frantei Germaniei, toate trei disputate pe stadionul Puskas Arena.

UEFA a pedepsit Federatia ungara de fotbal cu disputarea urmatoarelor trei meciuri din competitiile UEFA cu portile inchise, insa pentru al treilea joc sanctiunea este suspendata pentru o perioada de doi ani.

Federatia de la Budapesta a fost condamnata, de asemenea, la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru comportamentul discriminatoriu al fanilor sai, care au afisat intre altele bannere anti-LGBT la meciurile din cadrul competitiei continentale.

De asemenea, UEFA a obligat Federatia ungara de fotbal sa afiseze un banner cu mesajul "Equal Game" la urmatoarele meciuri fara spectatori ale selectionatei sale.

Aceasta sanctiunea forului european nu se va aplica insa la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale editia 2022, organizate de FIFA si nu de UEFA.