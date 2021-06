Cerinta speciala a lui Sothgate inainte de Euro! Cum incearca selectionerul Angliei sa-si motiveze superstarurile

Meciurile Angliei vor putea fi vazute, in direct, la PRO TV.

Gareth Southgate a jucat toate minutele pentru nationala Angliei la Euro 96, atunci britanicii au reusit cea mai buna clasare la un Campionat European, ajungand pana in semifinalele competitiei. Au terminat neinvinsi intr-o grupa cu Tarile de Jos, Scotia si Elvetia, au trecut de Spania, in sferturi, dupa loviturile de departajare, ca in semifinale sa fie eliminati de Germania la penalty-uri.

Southgate a vorbit despre acea generatie de la Euro 96, atuurile care au dus la performanta, si despre determinarea pe care o aveau toti jucatorii inainte de a intra pe teren.

"Am avut niste lideri extraordinari in lotul de la Euro 96. Erau o groaza de jucatori experimentati, eu eram capitanul la echipa mea, dar mai erau Tony Adams, Stuart Pearce, Paul Ice, Teddy Sheringham, David Platt, toti capitani la echipele lor.

As vrea sa fi putut sa ii filmez cu telefonul pe Pearce si Adams inainte de meciuri. As vrea ca oamenii sa vada, ti s-ar ridica parul pe maini daca ai fi vazut cat de mandri erau ca joaca pentru Anglia. Nu m-am simtit niciodata mai mandru ca sunt englez decat la acel turneu final.

Am pielea de gaina cand ma gandesc la golul inscris de Gazza cu Scotia, sau meciul impotriva Olandei, a fost ceva de nedescris", a declarat Southgate la SkySports, inainte de inceperea Euro 2020.

La acest Campionat European, Anglia este vazuta de experti si pariori a doua favorita la castigarea competitiei, dupa Franta. Pentru a reusi aceasta performanta unica, baietii lui Southgate trebuie sa treaca de o grupa in care se mai afla Croatia, Scotia si Cehia.



