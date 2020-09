Mason Greenwood regreta ca a petrecut cu femei in camera de hotel: "In special, vreau sa ii cer scuze lui Gareth Southgate, pentru ca l-am dezamagit"

Phil Foden (20 de ani) si Mason Greenwood (18 ani) au petrecut cu femei in camera de hotel imediat dupa partida cu Islanda, castigata de britanici in deplasare cu 1-0.

Dupa aceasta escapada, cei doi au parasit lotul Angliei din Islanda luni. Tanarul atacant al Angliei, Mason Greenwood, a luat toata vina asupra lui si i-a cerut scuze selectionerului Angliei.

"Nu pot decat sa imi cer scuze pentru rusinea pe care am provocat-o. In special, vreau sa ii cer scuze lui Gareth Southgate, pentru ca l-am dezamagit. Sa joc pentru Anglia a fost unul dintre cele mai mandre momente din viata mea si doar eu sunt de viana pentru aceasta uriasa greseala. Promit familiei mele, fanilor lui Manchester United si Angliei ca aceasta este o lectie din care voi invata", a declarat Greenwood conform BBC.

The Sun a facut publice imaginile din camera de hotel a celor doua staruri ale Angliei, iar in una dintre imagini Foden, fotbalist la Manchester City, apare cu chilotii in vine.

De asemenea, a fost dezvaluita si identitatea celor doua fete care au reusit sa-i ispiteasca: Nadia Gunnarsdottir (20 de ani) si verisoara ei Lara Clausen (19 ani).