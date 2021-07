Se anunta spectacol total in semifinalele Euro 2020! Italia - Spania, capul de afis! Aici este programul complet 

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Spania s-a calificat dupa ce a castigat la loviturile de departajare cu Elvetia, in timp ce italienii au reusit sa se impuna in timpul regulamentar, cu Belgia, 2-1. Cele doua bifeaza astfel a patra intalnire consecutiva la Campionatul European. In editia precedenta, Italia a castigat cu 2-0.

Danemarca s-a impus in meciul cu Cehia si s-a calificat in prima semifinala la Euro, dupa mai bine de 29 de ani. Delaney si Dolberg au inscris in prima repriza, iar cehii au dat senzatia ca pot intoarce rezultatul dupa ce Schick a inscris imediat dupa pauza, insa nu a fost suficient.

De cealalta parte, Anglia s-a distrat cu Ucraina, facand unul dintre cele mai bune meciuri de la turneu. Jucatorii lui Southgate s-au dezlantuit, inscriind intr-un singur meci mai multe goluri decat au inscris in fazele precedente. Astfel, Anglia ramane singura echipa de la Euro 2020 care nu a incasat niciun gol pana in aceasta faza.

Programul complet al semifinalelor

Marti, 6 iulie

22:00 Italia - Spania, PRO TV si VOYO

Miercuri, 7 iulie

22:00 Anglia - Danemarca, PRO TV si VOYO