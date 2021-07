"Perla" Barcelonei, Pedri, ales cel mai bun bun tanar jucator al turneului! "Noul Iniesta" a luat "pe sus" fotbalul mondial in ultimul an

Tanarul mijlocas a castigat un premiu pe deplin meritat.

Transferat de Barcelona pe cand avea doar 16 ani, Pedri a avut un progres remarcabil de rapid la catalani, devenind om de baza inca de la primul sezon. Mijlocasul care a atras comparatii cu Iniesta a fost folosit in 52 de meciuri in sezonul precedent, reusind sa inscrie de 4 ori si sa ofere si 6 pase decisive.

Convoncat de Luis Enrique pentru Campionatul European, Pedri parea ca va fi adus doar pentru a capata experienta, fiind jucatori mult mai experimentati pe care spaniolii se puteau baza.

Totusi, jucatorul Barcelonei a impresionat in partidele de pregatire si l-a convins pe selectioner sa-l joace titular in toate partidele de la Campionatul European, fiind numit la finalul competitiei ca fiind cel mai bun tanar fotbalist. Calitatea sa in duelurile unu contra unu, dar si capacitatea mare de efort il fac un jucator unic, iar Barcelona si Spania vor avea un fotbalist de clasa mondiala pentru multi ani de aici in colo.

Declaratia lui Enrique a spus totul despre progresul si viitorul lui Pedri: "Ce a facut el la acest turneu, la 18 ani, nimeni nu a reusit. Nici macar Andres Iniesta. E incredibil, unic".