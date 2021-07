Chiellini a dormit cu trofeul Euro 2020 in pat! Bonucci a pazit si el cupa in camera lor de hotel

Capitanul Italiei a copiat gestul lui Fabio Cannavaro, care a facut la fel dupa castigarea Mondialului din 2006.

Pe 9 iulie 2006, dupa ce Italia a castigat finala Cupei Mondiale organizate in Germania, Fabio Cannavaro, capitanul Italiei, a pastrat trofeul in camera sa si a dormit cu el in pat, fiind abia a doua zi returnat oficialilor FIGC. Aseara, Giorgio Chiellini, capitanul Squadrei Azzurra la Euro 2020 a copiat gestul, "arestand" cupa si pastrand-o in camara sa de hotel, pe care a impartit-o cu Leonardo Bonucci, colegul de la Juventus.

"Urmand traditia unui mare maestru @fabiocannavaro", a fost mesajul celui supranumit "King Kong" pe contrul sau de Twitter, alaturi de o fotografie care arata trofeul decernat castigatoarelor campioanatelor europene, care se odihnea pe una dintre pernele patului sau. Intr-o alta poza, cupa sta intre Chiellini si Bonucci, colegul sau din centrul apararii italiene, cel care a inscris golul egalizator al echipei lor in finala de pe Wembley. "Fiti linistiti, va dormi in siguranta. Il protejam noi", a fost mesajul lui Bonucci.

Italia a devenit pentru a doua oara campiona europeana, dupa ce mai castigase editia din 1968, gazduita chiar de Peninsula, si mai jucase finale la Euro 2000 si Euro 2012. Echipa lui Roberto Mancini a avut un parcurs extraordinar, castigand Grupa A cu maximum de puncte, dupa ce a invins Turcia (3-0), Elvetia (3-0) si Tara Galilor (1-0), pentru ca apoi sa le elimine pe Austria (2-1, dupa prelungiri), Belgia (2-1), Spania (4-2, dupa lovituri de departajare) si Anglia (3-2, dupa lovituri de departajare).