Italia, de neoprit! Ce record vechi de peste 80 de ani a egalat

Italia lui Mancini a terminat pe primul loc in grupa, cu numar maxim de puncte si fara gol primit

Prima in Grupa A la Euro, Italia lui Mancini va vizita in optimi Wembley-ul, unde va juca impotriva locului 2 din Grupa C. Cu victoria din ultima etapa, din meciul cu Tara Galilor, "azzurri" au egalat un record de pe vremea dublei campioane mondiale manageriate de legendarul Vittorio Pozzo: 30 de meciuri fara infrangere.

"Ma bucura egalarea recordului lui Vittorio Pozzo, un mit, dar el totusi a castigat si niste trofee foarte importante in aceasta serie", a spus antrenorul Italiei, Roberto Mancini.

Recordul lui Vittorio Pozzo a fost inregistrat intre 1935 si 1939. Dintre cele 30 de meciuri fara infrangere ale lui Mancini, 25 au fost victorii si 5 au fost egaluri.