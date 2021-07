Imaginile care fac inconjurul lumii! Englezii au baut 42 de milioane de halbe in timpul Euro! Acesta este rezultatul

Goplurile favoritilor nasc demoni!

Un suporter englez a surprins pe toata lumea prin modul atipic in care s-a bucurat la golul de 2-1 al englezilor in meciul cu Danemarca din semifinalele Euro 2020.

Cuprins de o bucurie incontrolabila in momentul in care Kane a marcat golul de 2-1, suporterul s-a ridicat cu picioarele pe scaun, apoi s-a aruncat peste randul din fata, lovindu-se serios in zona coastelor.

Pe imagini se poate vedea cum fanul se resimte dupa cazatura, insa chiar si intins pe jos, acesta continua sa se bucure de reusita favoritilor.

Probabil evenimentul petrecut in tribunele stadionului Wembley are stransa legatura cu cele 42 de milioane de halbe de bere consumate de englezi in timpul Euro, insa aceasta ramane o simpla speculatie.