Eroul Angliei din meciul cu Croatia are o poveste impresionanta! Tatal sau este la inchisoate, iar mama sa a facut sacrificii financiare enorme ca el sa ajunga fotbalist

Kalvin Phillips (25 de ani, Leeds) a fost, probabil, cel mai important jucator al Angliei in victoria cu Croatia. De la el a plecat pasa de gol pentru Sterling. Phillips are in spate o poveste de viata emotionanta.

Tatal sau a fost condamnat pentru probleme cu drogurile, iar situatia l-a marcat teribil pe mijlocas. Phillips a dorit sa evadeze din viata modesta si plina de probleme de care a avut parte in copilarie, iar fotbalul a fost sansa lui.

"Cand eram mic, tata era liber, deci a fost in viata mea. Acum este in inchisoare. A mers pe un drum gresit, lupte, droguri. Ma uit la trecutul tatalui meu, nu a crescut in cele mai bune conditii, nu si-a cunoscut tatal adevarat.

A primit numele de Chalky pentru ca era singurul negru din scoala lui. Multi oameni inca ii spun Chalky. A avut un copil la 13 ani, pe sora mea vitrega", a spus Phillips, pentru Talk Sport.

Phillips nu isi permitea sa isi cumpere mancare la scoala, astfel ca era nevoit sa manance din pachetul oferit gratuit de scoala lui. Colegii sai radeau de asta: "Unii copii se amuzau. Veneam acasa si spuneam: 'Mama, de ce nu pot lua prazul la pachet?' 'Nu ne permitem', imi spunea."

Ieri, Phillips a evoluat in primul meci de la un turneu important in cariera lui. Crescut de Leeds, cu care a promovat in Premier League in sezonul precedent, Phillips a adunat 9 meciuri pentru nationala Angliei.