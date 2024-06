Un fost antrenor al României i-a readus cu picioarele pe pământ pe băieții lui Iordănescu: "Nu e suficient!"

Daniel Isăilă, fost antrenor secund al României, a vorbit despre invocarea norocului de către tricolori în cadrul Campionatului European din Germania.

Isăilă: "Norocul ti-l mai faci"

Isăilă a scos în evidență faptul că în meciurile de la EURO 2024, România nu poate conta doar pe noroc, ci trebuie să demonstreze forță, persistență și sacrificiu pe teren. Tehnicianul a mai adăugat că jocul slab din meciurile amicale recente este îngrijorător, deoarece adversarii din turneul final vor fi mult mai puternici și mai bine organizați.

„Nu joacă statisticile, eu sper acum, că am văzut și interviurile jucătorilor și nu prea mi-a plăcut așa, m-a deranjat puțin că au invocat foarte mult norocul. Păi noroc am avut cu carul în preliminarii, nu putem să așteptăm să avem noroc. Norocul ți-l mai faci. Norocul va ține cu cei puternici și cu cei care persistă și care muncesc, se sacrifică. Nu poți să zici că n-au făcut-o, dar vor trebui s-o facă mai mult, să iasă din zona de confort și să treacă la nivelul următor pentru că un turneu final e mai dificil decât ce s-a întâmplat în preliminarii”, a declarat Isăilă, conform Sport Total FM.

Necesitatea ieşirii din zona de confort

Isăilă a accentuat importanța de a rămâne concentrat și de a nu subestima niciun adversar.

Fostul antrenor al Astrei Giurgiu a menționat că mentalitatea jucătorilor trebuie să fie la cel mai înalt nivel, pentru a nu ceda în momentele dificile.

„E normal să te pună în gardă, să te îngrijoreze pentru că sunt adversari mai slab cotați, s-a dovedit nu o dată că nu mai există meciuri ușoare și asta am simțit-o de foarte multe ori pe pielea mea. Nu este ușor să întâlnești un adversar arțăgos, care se baricadează pe 2-3 linii, care se sacrifică, aleargă. Îți trebuie luciditate, valoare, răbdare să desfaci astfel de apărări, calitate”, a adăugat tehnicianul.

Programul României la EURO 2024

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, contra Ucrainei, pe Allianz Arena din Munchen. Iată programul complet al tricolorilor:

17 iunie , ora 16:00: România - Ucraina, Munchen

, ora 16:00: România - Ucraina, Munchen 22 iunie , ora 22:00: Belgia - România, Koln

, ora 22:00: Belgia - România, Koln 26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România, Frankfurt

Lotul României pentru EURO 2024

Edward Iordănescu a selectat următorii jucători pentru turneul final:

Portari : Florin Niță, Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu

: Florin Niță, Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu Fundași : Andrei Rațiu, Vasile Mogoș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Andrei Burcă, Nicușor Bancu

: Andrei Rațiu, Vasile Mogoș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Andrei Burcă, Nicușor Bancu Mijlocași : Deian Sorescu, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Adrian Șut, Darius Olaru, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Florinel Coman

: Deian Sorescu, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Adrian Șut, Darius Olaru, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Florinel Coman Atacanți: Denis Drăguș, George Pușcaș, Denis Alibec, Daniel Bîrligea

