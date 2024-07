Duminică seară a avut marea finală de la EURO 2024, între Spania și Anglia. La capătul celor 90 de minute, ibericii s-au impus cu 2-1 și au câștigat pentru a patra oară în istorie trofeul mult râvnit.

TOPUL portarilor de la EURO 2024: pe ce loc se clasează Florin Niță

Jurnaliștii italieni de la TuttoMercatoWeb au realizat topul cel mai buni portari de la Campionatul European din 2024. Florin Niță, goalkeeperul #1 de la naționala României, a fost clasat abia pe poziția 11, peste cel al Spaniei, Unai Simon, și un loc sub Manuel Neuer.

Pe prima poziție se află Donnarumma, în timp ce Mamardashvili și-a revendicat locul doi, iar Diogo Costa a completat podiumul.

1. Donnarumma (Italia)

2. Mamardashvili (Georgia)

3. Diogo Costa (Portugalia)

4. Oblak (Slovenia)

5. Verbruggen (Olanda)

6. Maignan (Franța)

7. Casteels (Belgia)

8. Pickford (Anglia)

9. Strakosha (Albania)

10. Neuer (Germania)

11. Niță (România)

12. Unai Simon (Spania)

13. Gunok (Turcia)

14. Livakovic (Croația)

15. Rajkovic (Serbia)

16. Gulacsi (Ungaria)

17. Sommer (Elveția)

18. Schmeichel (Danemarca)

19. Kovar (Cehia)

20. Gunn (Scoția)

E gata! Florin Niță și-a găsit echipă

Florin Niță a petrecut sezonul 2023/24 la Gaziantep. Marius Șumudică a mărturisit că portarul nu va rămâne în Turcia și va opta pentru o mutare în Arabia Saudită, unde ar fi primit o ofertă de nerefuzat.

”Ceea ce s-a discutat, că îi dă 800 de mii Gaziantep, e o minciună. Gaziantep vrea în momentul de față să ia un portar grec, cu 250 de mii salariu. Deci bugetul la echipele din Anatolia este undeva la 400 de mii de jucător, dacă ajungi la 500 de mii, ca atacant, te pupi. Este inflație foarte mare.

Nicio șansă ca Niță să se ducă la Gaziantep. Eu știu că are ofertă din Arabia Saudită, în două-trei zile trebuie să o închidă cu o echipă de acolo. Așa știu eu. Și mai are și alte oferte, dar pe care nu le-a luat în calcul, pentru că erau mult sub cea din Arabia Saudită”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Rămâne de văzut la ce club va ajunge Florin Niță, care a bifat 25 de selecții pentru echipa națională de fotbal a României până la 37 de ani.