Belgia a deschis scorul după doar 73 de secunde, prin Youri Tielemans, iar Kevin De Bruyne a stabilit scorul final în minutul 80, când a primit o pasă de la portarul Casteels și l-a învins pe Niță după un duel câștigat cu Drăgușin.

Prima reacție a lui Laurențiu Reghecampf după România - Belgia 0-2

România are în continuare șanse pentru calificarea în optimile EURO 2024. Are 3 puncte, la fel ca Belgia, Slovacia și Ucraina, iar tricolorii vor înfrunta în ultima rundă Slovacia, miercuri, de la ora 19:00.

Prezent la Studio EURO 2024, Laurențiu Reghecampf a oferit o primă reacție după partida de la Koln. Antrenorul a remarcat diferența semnificativă dintre jocul României contra Ucrainei și cel de sâmbătă seară contra Belgiei, referindu-se în special la agresivitate și concentrare.

"Trebuie să spunem și realitatea la ceea ce s-a întâmplat azi. Eu sunt pozitiv, am sperat foarte mult că azi nu vom pierde, am sperat că vom face un meci bun și că vom repeta partida cu Ucraina. Mă refer la agresivitate, la concentrare. Astăzi am avut câțiva jucători... nu vreau să dau nume, n-ar fi ok, pentru că mai e un meci și toți românii trebuie să rămână la un nivel foarte înalt ca energie.

Nivelul jocului din seara asta a fost unul mai slab. Aici, în comparație cu primul meci, nu am mai fost prezenți în contactele unu la unu, foarte mult pase greșite. Vedem și faza golului din minutul 2, când pierdem o minge foarte ușor. Nu mai suntem prezenți, nu mai suntem activi ca la meciul cu Ucraina. Aici intervine și calitatea jucătorilor belgieni", a spus Laurențiu Reghecampf, la PRO TV.

