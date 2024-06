Kevin de Bruyne a remarcat un fotbalist în naționala României: ”A fost foarte bun, periculos”

România a pierdut meciul cu Belgia de la Koln, scor 0-2, și își va juca șansa pentru calificarea în optimi miercuri, de la ora 19:00, în meciul cu Slovacia de la Frankfurt. Înainte de ultima etapă, toate cele trei echipe din Grupa E au câte trei puncte, astfel că orice scenariu este posibil.

Kevin de Bruyne (32 de ani) a fost desemnat ”omul meciului” după partida de la Koln, în care a reușit să marcheze și a bifat și alte ocazii periculoase. În plus, mijlocașul lui Manchester City bifase și un assist pentru golul marcat de Romelu Lukaku, anulat însă pentru ofsaid.

Kevin de Bruyne: ”Atacantul a fost foarte bun, periculos”

După meci, căpitanul naționalei Belgiei a trecut pe la zona mixtă și a fost întrebat de reporteri despre cel mai periculos fotbalist din naționala României. De Bruyne n-a stat pe gânduri și l-a ”nominalizat” pe Denis Drăguș.

"Cu Slovacia am pierdut, nu? Am avut ocazii în ambele meciuri. Diferenţa a fost că astăzi, spre deosebire de meciul trecut, am reuşit să şi introducem mingea în poartă.

Atacantul (n.r. - Denis Drăguș) a fost foarte bun, periculos, dar cred că noi am jucat bine şi că ne-am făcut treaba!", a spus Kevin de Bruyne, potrivit iamsport.ro.

Clasament Grupa E, după două etape:

1. România - 3p (3-2g)

2. Belgia - 3p (2-1g)

3. Slovacia - 3p (2-2g)

4. Ucraina - 3p (2-4g)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Campionatul European din Germania 2024 se dispută în perioada 14 iunie - 14 iulie și este transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.