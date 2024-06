Ciprian Marica a realizat o comparație între parcursul României de la EURO 2024 și cel al Olandei.

Ciprian Marica: ”Putem să marcăm împotriva Olandei!”

Dacă România a înregistrat o victorie cu Ucraina, scor 3-0, un eșec cu Belgia, scor 0-2, și o remiză cu Slovacia, olandezii au un bilanț similar: o victorie cu Polonia, scor 2-1, o remiză cu Franța, scor 0-0, și un eșec cu Austria, scor 2-3.

Fostul atacant a remarcat superioritatea olandezilor, însă și faptul că, procentual, Olanda a primit mai multe goluri pe meci. Totodată, Marica a vorbit și despre Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Nicușor Bancu, trei dintre jucătorii care au alergat cel mai mult la acest turneu final.

Din acest motiv, Ciprian Marica este de părere că tricolorii lui Edi Iordănescu trebuie să creadă în șansa lor până la capăt și să aibă încredere că pot marca în poarta olandezilor.

”Am comparat România cu Olanda! Noi am marcat trei goluri până acum la acest EURO, ei au marcat de patru ori. Noi avem o cotă de un gol primit pe meci, ei au o cotă mai proastă, 1,3. Putem să marcăm, despre asta este vorba, trebuie să avem curaj și încredere pentru că se poate. Olandezii au primit goluri.

Îl avem aici pe Nicolae Stanciu, a alergat cel mai mult la acest EURO, mai avem doi jucători, pe Nicușor Bancu și pe Andrei Rațiu. Sigur, calitate mai mare de partea olandezilor, au pase mai bune, șuturi mai bune la poartă, tackling-uri.

Putem să ne jucăm șansa și să credem în ea. Nu va fi ușor! România are suflet, are inimă, însă am început timorați jocul, am greșit multe pase în prima repriză cu Slovacia”, a spus Ciprian Marica la emisiunea Studio EURO 2024.

Program optimi EURO 2024

1. Spania - Georgia, duminică, 22:00

2. Germania - Danemarca, sâmbătă, 22:00

3. Portugalia - Slovenia , luni, 22:00

4. Franța - Belgia, luni, 19:00

5. România - Olanda, marți, 19:00

6. Austria - Turcia , marți, 22:00

7. Anglia - Slovacia, duminică, 19:00

8. Elveția - Italia, sâmbătă, 19:00