Blestemul lui Harry Kane continuă! Ce a spus căpitanul Angliei după finala cu Spania: ”Extrem de dureros!”

Harry Kane, după Spania - Anglia 2-1: ”Este extrem de dureros și ne va durea mult timp!”

Harry Kane și-a găsit cu greu cuvintele după ce Anglia a ratat încă un trofeu european. Căpitanul englezilor a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului, mai ales că Anglia a primit gol pe final de meci.

Harry Kane nu are niciun trofeu în palmares și spera să rupă blestemul în finala cu Spania.

”Este dificil să pun în cuvinte cum ne simțim acum. A fost un meci dificil. Am reușit să intrăm din nou în joc și ne-am chinuit să construim. Să primești gol atât de târziu este foarte greu de digerat.

Am reușit să întoarcem scorul tot turneul. Acum am reușit să egalăm, dar nu am putut să facem următorul pas și să câștigăm.

În prima repriză, ne-am chinuit. Nu am putut să ținem de minge. A doua repriză a fost mai bună și am reușit să marcăm. Am fost prinși cu acea centrare și asta a fost finala.

Este o oportunitate ratată. Nu este ușor să ajungi într-o finală. Trebuie să profiți de această șansă atunci când vine, iar noi din nou nu am făcut-o. Este extrem de dureros și ne va durea mult timp”, a spus Harry Kane la finalul meciului”.

Întrebat despre viitorul selecționerului Gareth Southgate, Harry Kane a spus că tehnicianul se gândește încă dacă va continua la echipa națională: ”Gareth va pleca și își va lua ceva timp de gândire. Voiam să câștigăm pentru el”.

VIDEO Rezumatul meciului Spania - Anglia 2-1