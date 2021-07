Cei mai cool influenceri din Romania, invitati sa se bucure de rivalitatea de la EURO 2020

Campania Heinekene a adus impreuna 5 influenceri pasionati de fotbal care sa sarbatoreasca rivalitatea dintre echipele de fotbal.

Sub umbrela campaniei Enjoy the Rivalry, s-a alaturat campaniei fostul capitan al nationalei Romaniei, Razvan Rat, alaturi de invitatul special international Alessandro Del Piero.

Persoanele implicate in campania „Enjoy the Rivalry” sunt Mario Fresh, Cristian Simonca (Otrava), Corina Caragea, George Buhnici si Ramona Paun, alaturi de Razvan Rat.

sursa: Facebook Blogu lu' Otrava

Campania consta in provocarile creative cu tematica fotbalistica postate de ei pe paginile lor de social media, fiind prezentata o rivalitate amuzanta intre ei, bazata pe evolutia echipelor de fotbal in cadrul competitiei EURO 2020. Heineken celebreaza astfel rivalitatea fun dintre echipele care se intalnesc pe teren.

In functie de cum evolueaza echipele in campionatul european EURO 2020, influencerii evidentiaza relatia de rivalitate intre echipe cu filmulete in care fac prank-uri unul altuia si sustin una dintre echipele prezente la EURO 2020.

De la etapa sferturilor si pana in finala, fiecare persoana va sustine cate o echipa in functie de meciul care se disputa. Razvan Rat ii va insoti pe durata rivalitatilor si va impartasi din spiritul de rivalitate dobandit pe terenul de fotbal.

Star of the Match by Heineken

Cu ocazia evenimentului sportiv EURO 2020 care a avut loc si la Bucuresti, prin gazduirea celor 4 meciuri, HEINEKEN, partenerul oficial al campionatului de fotbal, a oferit ocazia sa invite pentru prima data persoane publice din Romania, care sa ia parte la ceremonia Star of The Match si sa se bucure de eveniment.

Star of The Match by Heineken este un eveniment care are loc la finalul fiecarui meci de la EURO 2020, atunci cand Heineken ofera trofeul Star of The Match celui mai bun jucator din meciul respectiv. Acesta este ales pe baza unor criterii UEFA, jucatorii fiind observati pentru modul in care joaca pe parcursul meciului.

Patru influenceri au avut ocazia sa aiba parte de experienta Star of The Match, cate unul la fiecare meci care a avut loc la Bucuresti. Acestia au fost Cristian Simonca (Otrava) – 13 iunie – Macedonia de Nord vs. Austria, Mario Fresh – 17 iunie – Macedonia de Nord vs. Ucraina, George Buhnici – 21 iunie – Austria vs. Ucraina si Corina Caragea – 28 iunie – Franta vs. Elvetia, luand parte la experienta Star of The Match. De asemenea, un invitat special in aceasta campanie este Razvan Rat, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti romani, fost capitan al nationalei Romaniei, care a fost Ambasadorul Star Of The Match by Heineken.

La invitatia Heineken, acestia au avut parte de o experienta unica, putand vedea si fotografia, respectiv filma indeaproape trofeul Star of the Match, inainte de a fi oferit celui mai bun jucator al acestui meci, dar si sa urmareasca de aproape ceremonia la care jucatorul nationalei Elvetiei, Xhaka, a primit acest trofeu.

Toate momentele frumoase importante de la meci si de la Star of the Match by Heineken au fost surprinse de acestia intr-un material video dedicat, intitulat Vlog of the Match, care a fost postat pe canalele online ale acestora.

Articol sustinut de Heineken!