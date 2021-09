Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 21:30 | Meciul 'vedetă' din Cupa României! Oltenii vor revanșa după eșecul din campionat

Campioana României se întâlnește din nou cu echipa lui Laurențiu Reghecampf, la doar trei zile de la victoria de pe teren propriu din campionat, 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Andrei Burcă, însă oltenii caută revanșa.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf are avantajul terenului în meciul din șaisprezecimile Cupei României. Universitatea Craiova nu a mai pierdut pe teren propriu de la începutul lunii august, atunci când Botoșani se impunea cu 2-1.

Meciul este cu miză importantă pentru Universitatea Craiova, care a reușit să cucerească trofeul, în sezonul trecut, în finala cu Astra, decisă la loviturile de departajare.

Dan Nistor, mesaj războinic înainte de meci

Mijlocașul Universității Craiova a mers la conferința de presă premergătoare partidei din Cupa României și s-a arătat încrezător în capacitatea echipe sale de a se califica.

„Trebuie să fim un pic mai concentraţi în faţa porţii, pentru că şi la meciul trecut am avut patru ocazii clare de gol. Şi măcar una sau două din aceste ocazii trebuia valorificată. Sperăm că începând de mâine să marcăm mai multe. Va fi un meci de luptă. La Universitatea Craiova este tot timpul presiune şi trebuie să jucăm aşa.

Este meci foarte greu. Îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm, este un obiectiv important pentru noi, pentru că anul trecut am câştigat acest trofeu. Sunt conştient de importanţa partidei, atât eu cât şi colegii mei, şi cred că şedinţa pe care am avut-o după meciul trecut a fost de bun augur şi am înţeles ceea ce trebuie să facem”, a spus jucătorul la conferință.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vlădoiu, Găman, Constantin, Bancu - Houri, Vînă, Nistor - Gustavo, Koljic, Ivan

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

CFR Cluj: Figueiredo – Butean, Ciobotariu, Cestor, Fl. Ştefan – Rodriguez, Fofana, Tahiri – Deac, Chipciu, Gîdea

Antrenor: Dan Petrescu