Dan Nistor, mesaj războinic înaintea meciului cu CFR Cluj

Dan Nistor, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă că împreună cu colegii săi trebuie să fie mai concentraţi în faţa porţii pentru a câştiga partida cu CFR Cluj, din şaisprezecimile de finală ale Cupei României.

Dan Nistor: "Va fi un meci de luptă"

"Trebuie să fim un pic mai concentraţi în faţa porţii, pentru că şi la meciul trecut am avut patru ocazii clare de gol. Şi măcar una sau două din aceste ocazii trebuia valorificată. Sperăm că începând de mâine să marcăm mai multe. Va fi un meci de luptă. La Universitatea Craiova este tot timpul presiune şi trebuie să jucăm aşa", a spus Nistor.

El a precizat că pentru echipa sa Cupa României este un obiectiv important, mai ales că este deţinătoarea trofeului.

"Este meci foarte greu. Îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm, este un obiectiv important pentru noi, pentru că anul trecut am câştigat acest trofeu. Sunt conştient de importanţa partidei, atât eu cât şi colegii mei, şi cred că şedinţa pe care am avut-o după meciul trecut a fost de bun augur şi am înţeles ceea ce trebuie să facem", a mai spus Nistor.

Partida Universitatea Craiova - CFR Cluj, din cadrul şaisprezecimilor de finală ale Cupei României, se va disputa joi, de la ora 21:30, pe Stadionul ''Ion Oblemenco". din Craiova.

Marți s-au jucat partidele

ACS Şomuz Fălticeni – FC Voluntari 1-4

CS Minaur Baia Mare – ACSM Politehnica Iaşi 3-1

ACS Petrolul 52 – FCU Craiova 0-1

CS Mioveni – FC Rapid 0-0 (4-5, după lovituri de departajare)

Azi, miercuri, 22 septembrie 2021

15:00

FC Argeş - FC Botoşani

16:30

CSM Slatina - Dunărea Călăraşi

AFK Csikszereda - Chindia Târgovişte

Unirea Slobozia - Politehnica Timișoara

CS Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş

Fotbal Club Buzău - Academica Clinceni

CAO Oradea 1910 - AFC Hermannstadt

18:00

Farul Constanţa - Sepsi

21:00

CS Hunedoara - FCSB