Rapid, Steaua, Farul, UTA si Craiova lui Mititelu s-au calificat in turul 4 al Cupei Romaniei. Vezi toate rezultatele

Gloria Buzau, Otelul, Ceahlaul si Pandurii Tg. Jiu au parasit competitia.

In perioada 27-29 august 2019 s-au disputat partidele contand pentru faza a treia nationala a Cupei Romaniei, editia 2019-2020. Turul 4 al competitiei se va desfasura in perioada 10-12 septembrie, in aceasta faza urmand sa intre si celelalte echipe din Liga 2.



Iata rezultatele inregistrate:

27 august, 17.30

Unirea Ungheni - AVANTUL REGHIN 3-5 (1-2, 3-3)

FC Unirea Dej - SANATATEA CLUJ-NAPOCA 0-3 (0-2)

Unirea Mircesti - AEROSTAR BACAU 3-5 (1-1, 1-1, 1-1)

CSC SANMARTIN - Luceafarul Oradea 4-1 (1-1)

Soimii Lipova - UTA ARAD 0-1 (0-1)

CS FAUREI - Dacia Unirea Braila 3-1 (0-1)

GHIRODA SI GIARMATA VII - ACS Poli Timisoara 6-1 (4-0)

Vointa Lupac - RIPENSIA TIMISOARA 0-4 (0-4)

ACS VEDITA COLONESTI - ACSO Filiasi 3-1 (1-0)

27 august, 19.00

CSM Alexandria - TURRIS-OLTUL TURNU MAGURELE 0-2 (0-1)

28 august, 17.30

CS Magura Cisnadie - INDUSTRIA GALDA 4-6 (1-1, 1-1, 1-1)

CRISUL CHISINEU CRIS - Gloria Lunca-Teuz Cermei 6-0 (3-0)

CS Inter Petrila - CSM RESITA 1-5 (1-1)

FLACARA HOREZU - Pandurii Lignitul Tg. Jiu 2-0 (1-0)

FC RAPID 1923 - Daco-Getica Bucuresti 2-1 (0-1)

CS TUNARI - Unirea Slobozia 1-0 (0-0)

SC POPESTI-LEORDENI - CS Afumati 5-4 (1-0, 1-1, 1-1)

CSA STEAUA - CS Balotesti 4-0 (2-0)

FLACARA MORENI - Progresul Spartac 3-1 (2-0)

METALUL BUZAU - Gloria Buzau 3-2 (0-0, 0-0, 0-0)

KSE Tg. Secuiesc - OLIMPIC CETATE RASNOV 0-2 (0-0)

CSM FOCSANI - SC Otelul Galati 3-1 (0-1, 1-1)

Ceahlaul Piatra Neamt - AFK MIERCUREA CIUC 0-1 (0-0)

FORESTA SUCEAVA - Bucovina Radauti 3-0 (2-0)

Minaur Baia Mare - CSF COMUNA RECEA 0-2 (0-2)



28 august, 19.00

„U” CRAIOVA 1948 SA - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 8-7 (1-0, 2-2, 2-2)



29 august, 20.00

CS Victoria Cumpana - FARUL CONSTANTA 0-3 (0-2)