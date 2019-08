"As fi preferat un campionat cu Steaua la varf! "Ros-albastrii, comparati cu Atletico Madrid:" Au castigat campionatul si dupa doi ani au retrogradat"

Guimaraes - FCSB este in aceasta seara de la ora 22:00 in direct la PRO TV.

Fostul mare capitan al nationalei Romaniei, Gica Popescu, a vorbit despre situatia de la FCSB si face o comparatie inedita intre situatia cu care se confrunta acum ros-albastrii si situatia cu care s-a confruntat Atletico Madrid in perioada in care Gica Popescu a evoluat in Spania.

"Nu stiu ce se intampla la Steaua si nu este treaba mea ce se intampla acolo. Eu sincer as fi preferat un campionat cu Steaua la varful clasamentului, pentru ca face campionatul mult mai interesant si e bine pentru public, pentru televiziuni, pentru toata lumea ca echipele de traditie sa fie cat mai bine situate in clasament pentru ca dau o emulatie importanta in randul suporterilor", a spus Gica Popescu, la Telekomsport.

"Din pacate este o situatie inedita pentru campionatul nostru ca echipele cu cea mai mare traditie din fotbalul romanesc, Steaua si Dinamo sa fie la coada clasamentului. Dar se intampla astfel de momente, astfel de perioade in viata unei echipe.

Imi aduc aminte cand jucam in Spania, Atletico Madrid a castigat campionatul si la doi ani de zile, cu acelasi lot a retrogradat in Liga a 2-a, deci sunt momente pe care daca nu le gestionezi cum trebuie pot provoca astfel de situatii. Este un club privat, fiecare isi gestioneaza afacerea privata cum considera. Nu este treaba mea ce se intampla la alte cluburi", a mai spus Gica Popescu.

Gica Popescu: "Cred ca Steaua poate trece de Guimaraes"

Gica Popescu este de parere ca FCSB poate trece de Guimaraes in aceasta seara, punand totul pe seama faptului ca vicecampionii au aratat mai bine in meciurile din cupele europene fata de cele din campionat, unde FCSB are cel mai slab start de sezon din istorie. Echipa se afla pe ultimul loc dupa 7 etape, cu doar 4 puncte.

"Eu cred ca are aceasta capacitate, pentru ca Steaua a aratat diferit in cele doua competitii, campionat si cupele europene, este o echipa, in ciuda rezultatelor interne, cu foarte multi jucatori de calitate, cu jucatori care au aceasta capacitate sa joace bine si sa treaca de o echipa precum portughezii din seara aceasta", a mai adaugat Popescu.