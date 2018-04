Oltenii se compara cu Barcelona sau PSG! "Cine nu are emotii pentru calificare pateste ca ei!" Finala Cupei, asteptata pe "bijuteria" din Banie: "De ce nu?"

Craiova a castigat prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei cu FC Botosani, scor 5-1.

In ciuda rezultatului, oltenii sustin ca au in continure emotii in ceea ce priveste calificarea in finala. Marcel Popescu, presedintele Craiovei, da exemplu in acest sens surprizele petrecute in actuala editie a UEFA Champions League.

Oficialul clubului din Banie spera ca finala Cupei Romaniei sa se dispute pe "bijuteria" din Craiova.

"Cine nu are emotii pateste ce a patit PSG, Barcelona si ce era sa pateasca si Real. Calificarea se joaca in doua manse. Consider ca la Craiova prezenta la finala nu ar fi o problema. Federatia si sponsorii doresc sa aiba vizibilitate, asa ca de ce nu sa nu se joace finala la Craiova? Bineinteles, ca mi-as dori ca finala sa se joace la Craiova. Daca exista la Sibiu sau la Medias un asemenea stadion nu aveam nicio problema sa jucam acolo", a declarat Marcel Popescu la ProX.