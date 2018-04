AZI 20:30 LIVE LA PRO X: Craiova - Botosani in Cupa Romaniei! Baluta e titular! Atmosfera SENZATIONALA in oras! Aroganta oltenilor in fata lui Mititelu

CRAIOVA - BOTOSANI: turul celei de-a doua semifinale din Cupa Romaniei, LIVE LA PRO X de la 20:30!

19:42 Mangia e suparat pe oamenii care s-au ocupat de gazon inaintea meciului. Italianul a cerut ca iarba sa fie tunsa mai mult pentru ca mingea sa prinda viteza, lucru care nu s-a intamplat.

19:33 Mangia a trecut peste incidentul cu Alex Baluta. Atacantul e titular in aceasta seara! Gardos e si el in primul 11, in centrul apararii.

19:15 Gazonul arata din ce in ce mai bine la Craiova. Jucatorii au iesit acum de la vestiare pentru primul contact cu suprafata de joc. Lovitura de start a partidei din aceasta seara va fi data de Bogdan Burcea, antrenorul echipei de handbal feminin SCM Craiova, calificata in finala Cupei EHF. Jucatoarele echipei oltene vor fi si ele in tribune la aceasta partida.

19:00 Oltenii traiesc la maximum ziua semifinalei de Cupa cu Botosani. E super atmosfera in oras inca de la pranz. Fanzone-ul organizat in Craiova e un real succes. Fanii sunt chemati sa se distreze si sa manance MARICEI. Asta pentru ca Mititelul e cuvant interzis. :)